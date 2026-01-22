В Астане отмечается рост числа зарегистрированных случаев кори. По данным главного санитарного врача города, с начала 2026 года зафиксировано 384 первичных случая, из которых 234 подтверждены лабораторно. Большинство заболевших — дети до 14 лет (218 случаев, что составляет 93,2%).

В числе факторов риска указывается отсутствие вакцинации: подтверждено, что около 93,5% заболевших детей не были привиты. В целях профилактики распространения инфекции проводится экстренная вакцинация лиц, контактировавших с больными, в первые 72 часа после возможного заражения.