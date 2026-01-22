Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жасуржона Эргашалиева к 7 годам и 9 месяцам колонии строгого режима за попытку незаконного пересечения границы с Казахстаном. Ранее он был осуждён за наркотики, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну против Украины. После ранения и лечения он попытался покинуть Россию, но был задержан пограничниками ФСБ.

Сколько граждан Узбекистана воюют в составе российской армии, неизвестно. По данным украинского проекта «Хочу жить», речь идёт как минимум о 2 715 человек. В самом Узбекистане за участие в войне за границей с 2022 года возбуждено 338 дел о наёмничестве.