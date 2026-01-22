Администрация президента США Дональда Трампа ведёт поиск людей в правительстве Кубы, которые могли бы помочь Вашингтону сменить нынешнюю власть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Представители американской администрации встречаются с кубинскими эмигрантами и общественными группами в Майами и Вашингтоне, надеясь найти «кого-то, кто поймёт ситуацию и будет готов к сделке».

По мнению окружения Трампа, экономика Кубы «на грани коллапса» после потери поддержки Венесуэлы, а США прекратили поставки венесуэльской нефти. В Госдепартаменте заявили, что в интересах национальной безопасности США Куба должна управляться «компетентным демократическим правительством» и отказаться от размещения военных и разведслужб противников США.

В МИД Кубы ответили, что «право и справедливость на стороне Кубы», а США «угрожают миру и безопасности». Европейские дипломаты предупреждают о возможном гуманитарном кризисе и крахе правительства на фоне давления США.