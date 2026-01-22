Правительство Сирии рассматривает возможность поставить вопрос о выводе российских военных с аэродрома в Камышлы на севере страны — одной из трех баз РФ в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Дамаске.

По его словам, обсуждение может начаться после того, как контроль над провинцией Хасеке, где расположен Камышлы, перейдет от курдских формирований к сирийским властям. Собеседник издания полагает, что российскую сторону могут попросить полностью покинуть аэродром, отметив, что в нынешних условиях присутствие российских военных там утратило смысл. Детали возможных договоренностей он не уточнил.