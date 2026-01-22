Азербайджан улучшил свое положение в клубном рейтинге УЕФА, благодаря победе агдамского «Карабаха» над немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

Этот результат принес стране дополнительные 0,500 балла в общий зачет. Таким образом, коэффициент Азербайджана увеличился до 22,750, что позволило ему занять 27-е место в обновленном рейтинге УЕФА.

Первую строчку по-прежнему уверенно удерживает Англия с показателем 106,991.

Отметим, что накануне «Карабах» обыграл «Айнтрахт» (Франкфурт) со счетом 3:2 в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.