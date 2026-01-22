Средние цены на автобензин на АЗС в РФ с 13 по 19 января выросли на 0,1% (за ⁠1-12 января повысились на 1,2%), стоимость дизтоплива поднялась также на 0,1% (+1,3%), сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Эксперты отмечают, что цены на бензин в России уже превышают американские примерно на 8% и разрыв будет увеличиваться.

В США ожидается дальнейшее удешевление топлива на фоне падения мировых цен на нефть, тогда как в РФ рост поддерживается налоговой нагрузкой.

На этом фоне Минфин РФ предупредил о недоборе нефтегазовых доходов и риске повышенного дефицита бюджета в начале года, сообщает Независимая газета.