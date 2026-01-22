Американский президент Дональд Трамп встретился в Давосе с бизнесменами после своего выступления на Всемирном экономическом форуме и назвал себя «диктатором».

По словам Трампа, он получил хорошие отзывы о своей речи и объяснил это «здравым смыслом».

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что «он ужасный диктатор». Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил он.