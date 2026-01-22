В Японии 45-летний мужчина убил своего начальника, заявив, что был недоволен размером годовой премии и отношением со стороны руководства. Об этом сообщает издание Japan Times со ссылкой на полицию.

Арестованным оказался Масахиро Яманака (на фото), менеджер по продажам. Во время допроса он признался в содеянном и рассказал, что конфликтовал со своим начальником — 49-летним Акихиро Кавашимой.

По данным следствия, Яманака пришёл в квартиру жертвы, распылил инсектицид в лицо Кавашимы, после чего нанес ему ножевые удары в бедро и шею. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил более десяти ножевых ранений в область шеи, живота и бедра. На пальцах обеих рук зафиксированы защитные раны, указывающие на попытки сопротивления.

Следы крови были обнаружены в нескольких помещениях квартиры, включая ванную комнату, что позволило предположить попытку подозреваемого смыть кровь после нападения. Полиция также считает, что Яманака переодевался до и после преступления: камеры видеонаблюдения зафиксировали его в разной одежде при входе и выходе из здания.

По версии следствия, покидая квартиру, мужчина запер дверь ключом, оставленным у входа, и затем просунул его в почтовый ящик.

Мать арестованного, 72-летняя женщина, публично принесла извинения семье погибшего, назвав поступок сына «неисправимым». Она рассказала, что Яманака и Кавашима были одноклассниками в старшей школе и поддерживали близкие отношения на протяжении многих лет. По её словам, Кавашима присутствовал на свадьбе сына около восьми лет назад и тогда плакал от радости.

«Жизнь Кавашимы не вернуть, но я надеюсь, что мой сын осознает содеянное и попытается искупить свою вину», — заявила она.