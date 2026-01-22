В январском обновлении Windows 11 было обнаружено множество ошибок, сообщает издание Windows Latest.

В начале года компания выпустила апдейт KB5074109 для операционной системы. Редактор медиа Маянк Пармар охарактеризовал обновление как «катастрофическое и кошмарное» из-за большого числа багов. Microsoft признала часть проблем и пообещала их исправить.

Журналист отметил, что апдейт вышел недавно, но Microsoft уже подтвердила три основных ошибки. Среди них — сбой встроенного почтового сервиса Outlook, проблемы с режимом сна, из-за которых ПК невозможно корректно выключить, а также сбой функции Citrix Director.

По словам Пармара, большое количество ошибок вызывает серьёзное беспокойство. «Пользователи постоянно обращаются к нам, чтобы поделиться своим кошмарным опытом после установки обновления KB5074109», — отметил он. Усиление проблем связано с тем, что январский апдейт является обязательным.

Предполагается, что часть ошибок будет исправлена в следующем обновлении, которое должно выйти 10 февраля 2026 года.