Последний остров, который Дания продала Соединенным Штатам, оказался связан с финансистом Джеффри Эпштейном, при жизни занимавшимся торговлей сексуальными услугами. Об этом сообщает британское издание Metro.

В 1917 году в рамках Договора о датских Вест-Индиях США приобрели Виргинские острова. Сумма сделки составила около 25 миллионов долларов. В состав переданных территорий входила и земля, которая впоследствии стала известна как остров Эпштейна.

Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты также признали суверенитет Дании над Гренландией.

Американские Виргинские острова включают около 50 островов в Карибском море. Крупнейшими из них являются Сент-Круа, Сент-Джон и Сент-Томас.

Небольшой остров Литл-Сент-Джеймс, получивший широкую известность в последние годы, был приобретен Эпштейном за сумму, эквивалентную 12,3 миллиона долларам по нынешнему курсу. Позднее, в 2016 году, он купил соседний остров Грейт-Сент-Джеймс за 22 миллиона долларов.