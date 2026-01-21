Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от планируемого введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

По словам Трампа, решение было принято по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону. «Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для США и всех стран НАТО», — написал лидер США в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что на основании достигнутой договоренности пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, не будут введены.

«Продолжаются дополнительные обсуждения относительно системы ПРО «Золотой купол» применительно к Гренландии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и другие лица будут отвечать за переговоры», — добавил Трамп.