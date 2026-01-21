Президент России Владимир Путин заявил, что замороженные в США российские активы могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших в ходе украинского конфликта, после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Мы могли бы направить в Совет мира $1 млрд из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал Путин на совещании с членами Совета Безопасности.

Глава государства добавил, что Москва обсуждает эту возможность с представителями администрации США.