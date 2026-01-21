Пакистан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил МИД исламской республики.

«Пакистан выражает надежду, что создание этой структуры позволит предпринять конкретные шаги по достижению окончательного прекращения огня, дальнейшему увеличению гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановлению Газы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Пакистан подтвердил участие в международной инициативе, направленной на мирное урегулирование и поддержку населения региона.