Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении, а некоторые её места стали неузнаваемыми. Об этом американский лидер сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», — отметил Трамп. По его оценке, изменения носят «крайне негативный» характер.

«Я люблю Европу, я желаю Европе добра, но в последние десятилетия она движется в неверном направлении», — добавил президент США. Он подчеркнул, что европейским странам вредят, в частности, «бесконтрольная миграция, бесконечный импорт», а также политика в сфере зеленой энергетики.

