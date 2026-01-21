Российские власти собираются ввести «жесткий учет» сотрудников курьерских служб и начать регулировать их деятельность. Соответствующий законопроект разрабатывает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сообщили РБК осведомленные источники.

По их словам, инициатива призвана «упорядочить рынок курьерских услуг и сбалансировать интересы государства, бизнеса и граждан».

Ключевым нововведением станет создание единого федерального реестра курьерских компаний и отдельных региональных реестров для самих курьеров. Включение в реестр для курьеров сделают бесплатным, но обязательным для легализации работы. В систему необходимо будет передать фото и паспортные данные, а также информацию о транспорте и оборудовании. Каждому курьеру присвоят персональный идентификатор и рейтинг. Они будут нести личную ответственность за исполнение заказа и нарушение правил дорожного движения. При этом за нарушения последуют блокировки.