Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на очевидцев.

По их словам, ужин вечером 20 января перешел в конфликт после агрессивных комментариев министра. В ответ участники встречи начали его освистывать, часть гостей покинула зал. Временный сопредседатель форума Ларри Финк после этого призвал к спокойствию.

Лютник занял пост министра торговли США в феврале 2025 г. До этого он был известен как американский бизнесмен, возглавлявший раньше Cantor Fitzgerald и BGC Group.

Известно, что на этой должности Лютник последовательно выступает за введение импортных пошлин. 7 августа он заявлял, что США смогут получать не менее $50 млрд в месяц за счет пошлин на товары, ввозимые из десятков стран.