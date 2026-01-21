Сын главы Чечни Адам Кадыров, ранее попавший в дорожно-транспортное происшествие в Грозном, пошёл на поправку. Об этом сообщили «Агентству» источник, близкий к администрации президента РФ, и источник, близкий к властям Чечни.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией в республике, Кадыров-младший находился в кортеже и получил неопасные для жизни травмы.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что после аварии он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Позднее уточнялось, что его состояние не вызывает опасений у врачей, однако, по данным источников, его всё же направили на лечение в Москву.

По информации чеченских оппозиционных ресурсов и анонимных телеграм-каналов, Адам Кадыров был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сообщалось о переломе челюсти, травме селезёнки, а также других повреждениях и переломах лицевой области.

Авария, по данным источников, произошла в пятницу в Грозном. Утверждается, что Кадыров-младший находился за рулём и не справился с управлением на высокой скорости. По информации отдельных изданий, в результате ДТП погиб водитель другого автомобиля.

После происшествия в Грозный был направлен самолёт МЧС, который, предположительно, использовался для транспортировки пострадавшего в Москву. Почти одновременно из столицы Чечни вылетел самолёт Рамзана Кадырова.

С момента аварии ни Рамзан, ни Адам Кадыров на публике не появлялись. В социальных сетях главы Чечни были опубликованы видеозаписи совещаний с их участием, которые, по данным источников, были сняты ещё до ДТП.