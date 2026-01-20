Поздравляю Дональда Трампа с годовщиной вступления в должность президента США во второй раз. Трамп — точно самый яркий президент США.

О этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков

«Трамп реально победил на выборах и в 2020 году, но преступники из команды Джо Байдена тогда украли у него победу. Именно Трамп был главным, кто в 2025 году изменял мировую политику. Трамп — единственный из лидеров Запада, кто предложил России свое участие в переходе к миру в Украине, об этом ещё раз сегодня сказал Сергей Лавров», — отметил политолог.

«Трамп пытается проводить политику в интересах нормальных американцев, а не глобалистов и фриков, как это делают лидеры стран Европы.

Трамп, Путин и Си — великие политики, которые должны решать судьбы мира», — подытожил Марков.