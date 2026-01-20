Президент США Дональд Трамп заявил, что Каракас «очень хорошо работает» с Вашингтоном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, комментируя текущее взаимодействие между двумя странами.

По словам Трампа, ранее он крайне негативно относился к Венесуэле, в том числе из-за утверждений о прибытии в США осуждённых преступников с её территории. «Это одна из причин, по которым я так плохо относился к Венесуэле, а теперь я люблю Венесуэлу. Они очень хорошо работают с нами», — подчеркнул он.

Трамп также напомнил, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира. Он отметил, что с ней ведутся переговоры и не исключил её возможного участия в будущих процессах, не уточнив деталей.

Кроме того, президент США заявил, что американские компании готовятся к масштабным инвестициям в нефтяную отрасль Боливарианской Республики.

