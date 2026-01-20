Военный атташе Вооруженных сил Азербайджана генерал-майор Заур Зейналов и представители Министерства национальной обороны Турции навестили семью старшего сержанта ВВС Турции Беркая Караджа, погибшего в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 Командования ВВС Турции на азербайджано-грузинской границе, на территории Сигнахского муниципалитета Грузии.

По данным APA, в рамках визита генерал-майор Зейналов выразил соболезнования семье погибшего. В ходе встречи семье был вручен флаг Азербайджана