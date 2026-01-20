Впервые за сто лет командование Вооруженных сил Канады смоделировало ответ на гипотетическое американское вторжение и канадский ответ на него, сообщает во вторник издание The Globe and Mail.

Источники издания признали, что у Канады нет ни достаточного количества людей, ни передового оборудования для того, чтобы противостоять США обычными средствами, поэтому при разработке модели упор был сделан на партизанской войне.

В то же время представители армии отметили, что выработка сценария действий канадской армии в условиях гипотетического нападения с юга не является военным планом, а носит лишь концептуальный характер.