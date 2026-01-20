Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, вспомнил про аннексию Крыма Россией и отметил, что на полуострове проходил референдум о присоединении к РФ.

Лавров привел цитату президента Хорватии Зорана Милановича, по мнению которого, «будущее Гренландии может быть определено только самим гренландским народом в соответствии с правом на самоопределение, гарантированным ему законами Королевства Дания».

«Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов», — заявил Лавров.

«Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для Соединенных Штатов. Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что ее захватят Россия или Китай… Нет таких подтверждений», — добавил министр.