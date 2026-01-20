20 января в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем и главным исполнительным директором одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan Джейми Даймоном.

Коснувшись значения сотрудничества Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики и других структур нашей страны с J.P.Morgan, глава государства подчеркнул, что оно носит долгосрочный характер и основано на взаимном доверии.

Высоко оценив позицию Азербайджана как надежного партнера на международных финансовых рынках, Джейми Даймон отметил, что в Азербайджане царит стабильная инвестиционная среда. Он также подчеркнул, что Азербайджан проводит последовательную финансовую политику. Джейми Даймон сказал, что возглавляемая им компания придает особое значение долгосрочному сотрудничеству с Государственным нефтяным фондом. Он отметил, что это партнерство опирается на прочные институциональные основы, и компания J.P.Morgan заинтересована в его дальнейшем углублении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на глобальных финансовых рынках, международной инвестиционной среде и макроэкономических вызовах. Были обсуждены формирующиеся возможности и перспективы долгосрочного сотрудничества для институциональных инвесторов на фоне глобальных экономических процессов.

Отметим, что управляющая активами на сумму более 4 триллионов долларов США компания J.P.Morgan осуществляет деятельность в сферах банковского дела, инвестиций и управления активами. Компания, история которой насчитывает более 200 лет, в настоящее время входит в число крупнейших и наиболее диверсифицированных финансовых институтов мира.