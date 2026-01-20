В Якутске 16-летний подросток трагически погиб на выставке военной техники, в том числе танков, которые российские войска захватили у НАТО в ходе вторжения в Украину, сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Место происшествия — мультимедийный парк «Россия — моя история».

По словам Григорьева, школьника придавило тяжёлой подвижной металлической деталью танка. Мэр обратился к родителям с просьбой запрещать детям «баловаться и играть без присмотра на потенциально опасных объектах».

Прокуратура Якутии уточнила, что подросток, родившийся в 2009 году, забрался внутрь танка через нижний люк, после чего на него обрушилась одна из деталей машины. Мальчик скончался на месте. Следственные органы начали проверку, а Республиканский Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначил несколько экспертиз. Следствие отмечает, что несчастный случай произошёл «внутри установленного технического образца».