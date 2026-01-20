Глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением называть Великобританию просто Британией, отказавшись от эпитета «великая». Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

По словам министра, в мире практически нет примеров, когда государство официально подчёркивает собственную «великость» в названии. «Без всяких обид, считаю, что Британию логичнее называть просто Британией. Великобритания — редкий случай, когда страна сама себя называет великой. Когда-то был ещё один пример — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, но этого государства уже не существует», — отметил Лавров.

