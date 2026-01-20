В Казахстане к концу текущего года планируется выпуск семитомника академической истории страны. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая.

По его словам, научный труд, подготовленный с применением современных методов исследования, призван укрепить национальную идентичность и понимание исторической преемственности. Особое внимание в издании уделено изучению общетюркской цивилизации, а также международным связям.

Также планируется проведение международной конференции «Большой Алтай – прародина тюрков» с участием российских и зарубежных ученых. Выпуск семитомника приурочен к 35-летию Независимости Казахстана.