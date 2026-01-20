Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против попыток разрушения традиционной культурной и моральной основы общества под предлогом политических или идеологических экспериментов. По его словам, нельзя позволить «политическим авантюристам» подорвать ценностное ядро нации.

Глава Казахстана подчеркнул важность укрепления института семьи, основанного на браке между мужчиной и женщиной. При этом Токаев отметил, что различие взглядов не может служить основанием для уголовного преследования или моральной дискриминации.

«Каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе. Государство будет защищать права и свободы всех граждан», — заявил президент.