Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, которое, по его словам, было направлено ему президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В тексте сообщения говорится, что стороны «полностью совпадают во взглядах по Сирии» и могут «добиться больших успехов в Иране». При этом Макрон отметил, что не понимает действий Трампа в отношении Гренландии.

Французский президент также предложил «попробовать создать что-то значимое», выдвинув две инициативы: провести встречу G7 в Париже после Давоса с возможным участием представителей Украины, Дании, Сирии и России, а также организовать совместный ужин в Париже перед возвращением Трампа в США.