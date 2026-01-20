Дочь президента Шавката Мирзиёева и глава его администрации заявила, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является наглядным примером того, что даже затяжные и сложные конфликты могут быть урегулированы.

Выступая в качестве члена жюри международной премии шейха Заида «Человеческое братство», она также отметила, что считает мир и доступ девочек к образованию ключевыми ценностями, от которых напрямую зависят устойчивость и развитие общества.

Мирзиеева также подчеркнула вклад правозащитницы Зарки Яфтали, указав, что её многолетняя работа по защите права девочек на образование демонстрирует, как последовательные усилия способны менять жизнь людей и целых сообществ.