Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО, посвящённый ситуации вокруг Гренландии. По словам американского лидера, беседа прошла «хорошо», а стороны согласились провести встречу с участием различных акторов в швейцарском Давосе.

Трамп подчеркнул, что Гренландия имеет «первостепенное значение для национальной и мировой безопасности», добавив: «Обратного пути нет — в этом все согласны». Он также заявил, что Соединённые Штаты являются самой могущественной страной в мире.

По словам Трампа, США — единственная держава, способная обеспечить «мир во всём мире», и, как он выразился, «это делается очень просто — посредством силы».