Москва столкнулась с самой масштабной волной закрытий заведений общепита со времён пандемии. За неполный январь этого года прекратили работу 45 популярных ресторанов и баров, включая «Дорогая, я перезвоню», Smoke BBQ, The Toy, Mimi, Beerside и «Валенок».

По оценкам экспертов, в течение года в столице могут закрыться как минимум 465 заведений. Тенденция затронула и крупные сети: с конца 2025 года они сократили присутствие на рынке, закрыв десятки точек.

Основная причина — резкое падение спроса: поход в ресторан становится для многих недоступной роскошью. Дополнительное давление на отрасль в этом году оказывает рост НДС.