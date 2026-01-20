Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, так как они необходимы чешской армии.

Он сообщил, что на заседание лидеров правящей коалиции был приглашен министр обороны Яромир Зуна, который подчеркнул необходимость приобретения новых самолетов, учитывая продление срока эксплуатации существующих до 2040 года. По словам Зуны, все имеющиеся самолеты активно используются и не простаивают в ангарах, поэтому потребность в новых аппаратах сохраняется.

Бабиш добавил, что аналогичное решение о необходимости новых самолетов было принято в 2023 году предыдущим руководством министерства обороны.