Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о подготовке России к новому массированному удару и призвал внимательно относиться ко всем сигналам воздушной тревоги. Об этом говорится в его вечернем обращении.

«В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к удару, удару массированному, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей», — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский призвал все регионы быть готовыми к быстрой реакции и оказывать поддержку населению в случае чрезвычайной ситуации.