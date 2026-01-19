Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что приобрел глобус, чтобы лучше понимать, где находится Гренландия. Это произошло на фоне дискуссий вокруг статуса и безопасности острова. Он призвал союзников по НАТО избегать конфликтов и искать компромиссные решения внутри альянса.

По словам главы чешского правительства, споры между союзниками наносят вред и не способствуют укреплению безопасности. Он подчеркнул необходимость достижения согласия по вопросу Гренландии без эскалации разногласий.

Премьер также отметил, что считает обоснованными аргументы президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Китай представляют угрозу для острова. «Необходимо достичь соглашения внутри альянса, а не конфликтовать — споры наносят вред. Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус», — заявил он.