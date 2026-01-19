Президент США Дональд Трамп планирует утвердить полномочия и полный текст устава «Совета мира» для урегулирования в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп настаивает на том, чтобы приглашенные страны подписали документ уже в четверг, что позволит официально запустить инициативу. Согласно проекту устава, президент США станет первым председателем «Совета мира» и будет лично принимать решения о приглашении новых членов.

Кроме того, для получения статуса постоянного участника организации администрация США требует от государств внесения взноса в размере не менее 1 млрд долларов в течение первого года работы органа.