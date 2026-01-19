Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, что в перспективе приведет к ее официальному выходу из организации. Об этом заявил в эфире «Радио Молдова» вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.

По его словам, речь идет о денонсации трех базовых документов: Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. Именно эти соглашения лежат в основе членства страны в Содружестве Независимых Государств.

Попшой отметил, что после официальной отмены указанных документов Молдова юридически перестанет быть членом СНГ, хотя фактическое участие в работе организации было приостановлено ранее. В ближайшее время документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения.