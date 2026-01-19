Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна переходит ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа, и ключевым пунктом этого этапа является разоружение ХАМАС. По его словам, процесс может пройти либо легким, либо более трудным путем. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Нетаньяху также подчеркнул, что турецкие и катарские военные не будут находиться в Газе, а Израиль сохраняет разногласия с США относительно состава «Совета мира».

«Турецкие и катарские военные не будут находиться в Газе. У нас есть разногласия с США относительно состава „Совета мира“», — добавил премьер-министр.