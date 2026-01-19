Первый транскаспийский грузовой поезд из северокитайского города Тяньцзинь отправился сегодня в Баку, сообщает Xinhua.

Поезд, принадлежащий China Railway Beijing Group, проследует через Казахстан и далее будет переправлен через Каспийское море в Азербайджан. Он перевозит грузы с нержавеющими стальными трубами, бытовой техникой и другими товарами.

«Новый маршрут создает стабильный и эффективный транспортный коридор, связывающий Тяньцзинь с Азербайджаном, Казахстаном и другими странами региона», — отметил представитель Тяньцзиньского контейнерного центра Ян Цзюньён.

Протяженность маршрута составляет около 7 тыс. километров, а время в пути — примерно 20 дней, что на 10 дней быстрее, чем при традиционных морских перевозках.