Два нидерландских офицера, задействованных в подготовке учений НАТО в Гренландии, завершили свою миссию и покинут остров в понедельник, 19 января. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в социальной сети X.

«Два офицера ВМС Нидерландов завершили разведывательную миссию в Гренландии», — написал он.

Министр уточнил, что дальнейшая работа по итогам миссии будет продолжена в Нидерландах и Дании.

Ранее сообщалось, что из Гренландии планировали выехать 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули. Немецкая группа прибыла на остров 16 января в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании, однако спустя два дня из Берлина поступил приказ об их досрочном выводе.