В результате атаки на развернутые в пригороде провинции Эль-Хасеке проправительственные силы сирийской армии погибли трое военнослужащих, еще несколько получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Сирии.

Правительство Сирии обвинило в нападении вооруженные группировки, которые связаны с СДС.

Также сообщается о столкновениях около тюрьмы в одноименном городе, где содержатся боевики ИГИЛ. «Такие действия могут привести к серьезным последствиям для безопасности, угрожающим стабильности и открывающим дверь возвращению хаоса и терроризма», — подчеркивается в заявлении.