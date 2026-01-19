В последние дни в Сирии и вокруг этой страны произошли события, серьезно повлиявшие на формирование не только будущего политического облика этой страны, но и всего региона в целом. Как известно, еще в начале года сирийские правительственные войска развернули широкомасштабные наступательные операции против курдских террористических групп на севере и северо-востоке страны. В результате успешно проведенных операций в районе Алеппо сирийская армия расширила наступление, открыв новый фронт вдоль восточного берега Евфрата — от Мадана к югу от Ракки, в направлении плотины Табка. Разбив сопротивление боевиков, подразделения, действующие между южной Раккой и севером Дейр-эз-Зора, продвинулись на север и соединились с силами, наступавшими со стороны Мескене. В результате под контроль Дамаска перешли нефтяные месторождения Сафьян и Тавра, а также транспортная развязка Расафа, что заметно усилило военные и экономические позиции правительства и ослабило курдскую сторону, лишив ее стабильных источников доходов.

На фоне фактического разгрома сопротивления так называемого Союза Демократических Сил (SDF) (узурпировавшего власть на северо-востоке страны) президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа подписал важное политическое соглашение о всеобъемлющем прекращении огня. Этот документ предусматривает перебазирование подразделений SDF на восточный берег Евфрата, закрепляет контроль Дамаска над нефтегазовыми объектами Дейр-эз-Зора, а также распространение власти центрального правительства на провинции Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор с последующей индивидуальной интеграцией бойцов SDF в структуры Минобороны Сирии.

Примечательно, что практически за день до этого Ахмед аш-Шараа подписал отдельный указ о гарантиях прав курдского населения, предусматривающий разрешение преподавания курдского языка в местах компактного проживания, предоставление гражданства курдам, постоянно проживающим в стране, признание Новруза государственным праздником и прямой запрет этноязыковой дискриминации. В совокупности эти положения выходят за рамки символических жестов и указывают на институциональное переосмысление роли курдов в постконфликтной Сирии. С учётом того, что курды составляют значимую долю населения и проживают не только на северо-востоке, но и в Дамаске, Алеппо и других крупных городах, данный шаг фактически означает их включение в процесс формирования новой сирийской государственности. В более широкой перспективе речь может идти о подготовке почвы для предоставления курдам особого, потенциально автономного статуса в рамках единого и неделимого сирийского государства, где расширение политических и культурных прав должно снизить конфликтность и встроить курдский фактор в обновлённую систему власти.

Но и это далеко не все. Дело в том, что на фоне происходящего особое значение занимают вопросы освоения перешедших под контроль сирийского правительства нефтяных месторождений. Как известно, до 2011 года на восток Сирии приходилась основная часть национальной добычи нефти, а крупнейшие месторождения — аль-Омар, ат-Танак, а также газовый комплекс Конико — обеспечивали значительную долю бюджетных доходов и внутреннего энергоснабжения. В довоенный период Сирия добывала порядка 380 тысяч баррелей нефти в сутки, тогда как в последние годы этот показатель сократился в разы, по разным оценкам — до 30–40 тысяч баррелей, значительная часть которых приходилась именно на Дейр-эз-Зор.

Многолетние боевые действия, смена контролирующих сил и санкционное давление привели к глубокой деградации инфраструктуры месторождений. Значительная часть добывающих скважин была выведена из строя, системы сбора и подготовки нефти повреждены или изношены, трубопроводная инфраструктура частично разрушена, а газоперерабатывающие мощности, включая комплекс Конико, длительное время оставались либо неработающими, либо использовались в минимальном, аварийном режиме. Эксплуатация месторождений в период контроля курдских формирований нередко носила примитивный характер, с использованием временных установок и без полноценного технического обслуживания, что усугубило износ фонда и экологические проблемы. В результате даже там, где добыча формально сохранялась, её объёмы оставались кратно ниже проектных.

В этом контексте восстановление контроля Дамаска над нефтяными активами восточной Сирии приобретает не только военное, но и стратегическое экономическое значение. Речь идёт о возможности вернуть государству ресурсную базу, без которой невозможно ни стабилизировать бюджет, ни запустить процесс послевоенного восстановления. Именно здесь появляется пространство для внешних партнёров, обладающих как техническими компетенциями, так и политической гибкостью.

Важно отметить, что визит президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в Баку и его переговоры с Ильхам Алиев стали не просто политическим сигналом, но и логическим продолжением уже имеющегося практического взаимодействия. За рамками официальных заявлений о сотрудничестве в энергетике фактически обозначилась возможность более системного вовлечения SOCAR в сирийские проекты — прежде всего в формате реабилитации и поэтапного восстановления нефтегазовой инфраструктуры.

При этом следует напомнить, что участие SOCAR в сирийских энергетических проектах не является абстрактной перспективой. Компания уже вовлечена в обеспечение газоснабжения Сирии, выступая одним из ключевых элементов схемы поставок топлива для сирийской электроэнергетики. Речь идёт о поставках азербайджанского газа, а также о координации транзитных и своповых механизмов, позволивших частично компенсировать острый дефицит газа и стабилизировать работу электростанций в условиях разрушенной инфраструктуры и санкционного давления. Этот вклад носит прикладной характер и напрямую отражается на социальной устойчивости — обеспечении электроэнергией, работе коммунального сектора и базовых отраслей экономики.

В этом смысле потенциальное расширение роли SOCAR в Сирии логично опирается на уже имеющийся опыт работы в сложных политических и инфраструктурных условиях и вписывается в более широкую линию Азербайджана на наращивание энергетического присутствия за пределами Каспийского региона. На первом этапе речь, вероятнее всего, будет идти не о масштабных капитальных вложениях, а о сервисной и технической модели участия, предусматривающем восстановление систем сбора и подготовки нефти, ремонте трубопроводов, модернизацию энергоснабжения промыслов, запуске пилотных участков с оплатой, привязанной к фактическому росту добычи. Газовое направление при этом остаётся ключевым как наиболее быстрый и социально значимый инструмент влияния.

Таким образом, контроль над месторождениями Дейр-эз-Зора и параллельные политические договорённости формируют основу для постепенного возврата энергетического сектора Сирии под государственное управление. Возможное участие SOCAR в этом процессе выглядит не как разовый коммерческий проект, а как элемент более широкой геоэкономической конфигурации, увязанной с ролью Азербайджана, Турции и других региональных гарантов сирийской стабильности. Восстановление нефтегазовых активов в таком формате становится частью общей модели урегулирования, в которой военные, политические и экономические решения всё теснее переплетаются, формируя предпосылки для устойчивой постконфликтной стабилизации.