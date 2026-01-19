В Азербайджане в 2025 году три ребенка были переданы на усыновление иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Об этом заявил председатель Правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за 2025 год, передает Report.

По его словам, в течение отчетного года в стране были усыновлены 149 детей, из которых 71 — девочки и 78 — мальчики.

«Из общего числа усыновленных трое детей были переданы на усыновление иностранным гражданам и лицам без гражданства. В период с 2019 года по настоящее время иностранцами и лицами без гражданства были усыновлены в общей сложности четыре ребенка. Усыновителями являлись граждане Германии, Сербии и России».

Он также сообщил, что с 2019 года по сегодняшний день в Азербайджане были усыновлены 818 детей, в том числе 412 мальчиков и 406 девочек:

«С момента внедрения модели попечительской семейной заботы — с ноября 2023 года по настоящее время было подписано соглашение о помещении 75 детей в попечительские семьи. В 2025 году 40 детей были переданы в попечительские семьи, из них 20 девочек и 20 мальчиков».