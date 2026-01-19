Сенатор Тед Круз заявил, что Соединенные Штаты должны использовать все доступные средства, чтобы положить конец правлению верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Я считаю, что США должны делать все возможное, чтобы покончить с этим режимом», — подчеркнул Круз. Сенатор также отметил, что аятолла Хаменеи регулярно выражает антипатию к США, возглавляя массовые демонстрации с лозунгами «Смерть Америке».

В ответ на заявления президента Дональда Трампа о необходимости смены руководства Ирана представитель канцелярии Хаменеи Мехди Фазаэли охарактеризовал их как «отчаянные попытки виновного человека».