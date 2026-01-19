Высокопоставленный иранский дипломат, работавший в структурах ООН в Женеве, подал в отставку и обратился за политическим убежищем в Швейцарии на фоне продолжающихся протестов в Иране.

Как сообщает телеканал Iran International со ссылкой на дипломатические источники, речь идет об Алирезе Джейрани Хокмабаде. Он занимал пост главного дипломата Исламской Республики Иран при Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, а также являлся заместителем постоянного представителя страны при ряде международных организаций.

По данным источников, дипломат подал прошение о предоставлении убежища швейцарским властям совместно с членами своей семьи. В качестве причины он указал опасения за собственную безопасность в случае возвращения на родину, возможные репрессии в условиях революционной ситуации, а также риск дестабилизации и потенциального краха Исламской Республики.