За три дня судебные приставы Новосибирской области России выдворили 97 иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России. Среди них — граждане из Узбекистана (41), Таджикистана (29), Кыргызстана (16), Азербайджана (7) и Казахстана (4).

Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Мигрантов сначала помещают в центр временного содержания, затем оформляют постановление о выдворении и под конвоем доставляют до границы.

Согласно закону, вернуться в Россию они не смогут пять лет — срок начинается с момента вступления решения в силу.