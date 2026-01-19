На юге Испании недалеко от города Адамуса (провинция Кордова) с рельсов сошли два скоростных поезда.

По предварительной информации, первым с рельсов сошёл поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид. Состав выехал на встречный путь, по которому в этот момент двигался другой поезд.

После столкновения второй поезд тоже сошёл с рельсов.

По словам очевидцев, удар был таким сильным, что напомнил землетрясение. На кадрах с места аварии видно, как один из вагонов опрокинулся.

Как минимум 21 человек погиб, около 100 человек получили травмы, в том числе 25 — тяжелые.