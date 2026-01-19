Возможное согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии будет являться катастрофическим сигналом для Украины.

Об этом пишет британская газета Guardian.

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства — члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатией, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, свидетельствует о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.