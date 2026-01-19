Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о необходимости полного освобождения сирийской территории от терроризма.

Как сообщила канцелярия турецкого лидера, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что Турция придаёт большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии.

По его словам, полное освобождение сирийской территории от терроризма необходимо не только для самой Сирии, но и для всего региона.

Президент Турции также отметил, что поддержка Анкарой Дамаска, особенно в борьбе с терроризмом, будет и далее усиливаться.