Apple приступила к ранней стадии прототипирования смартфонов линейки iPhone 18. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

По имеющимся данным, компания не планирует радикальный редизайн устройств. Основной акцент делается на изменении размеров дисплеев и дальнейшем функциональном разделении базовых моделей и версий Pro.

Стандартный iPhone 18 получит 6,27-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и сохранит Dynamic Island в привычном виде. Аналогичный дизайн фронтальной панели Apple намерена использовать и в других базовых, а также бюджетных моделях без заметных визуальных изменений.

Модель iPhone Air 2 оснастят 6,55-дюймовым LTPO-экраном с поддержкой 120 Гц. Компоновка элементов на дисплее, согласно предварительной информации, также останется прежней.

Ключевые нововведения ожидаются в старших версиях. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max тестируются с экранами диагональю 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. В этих моделях Apple может частично перенести систему Face ID под экран, оставив на поверхности лишь компактное отверстие для фронтальной камеры. Это приведет к первому заметному уменьшению Dynamic Island со времени его дебюта в iPhone 14 Pro.

Кроме того, обсуждается возможный пересмотр графика запусков. По слухам, Apple рассматривает вариант выпуска Pro-версий iPhone 18 в конце 2026 года, тогда как базовые модели могут быть перенесены на весну 2027 года.