Почти 90% американцев не поддержали бы использование Соединёнными Штатами военной силы для установления контроля над Гренландией. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно исследованию, 86% респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с этой целью, тогда как 14% высказались в поддержку такого шага. Кроме того, 70% опрошенных не поддержали бы использование президентом США Дональдом Трампом федеральных средств для попытки покупки Гренландии, в то время как 30% сочли такой вариант допустимым.

Опрос также показал, что почти 70% американцев считают: силовой захват Гренландии мог бы привести к выходу США из НАТО и усилить нестабильность в мире. При этом более половины респондентов (54%) отметили, что такой шаг дал бы Соединённым Штатам доступ к важным ресурсам, а 42% полагают, что он продемонстрировал бы силу США России и Китаю.

При этом, согласно опросу, большинство американцев выступают против военных действий США против Ирана. Лишь 33% респондентов поддержали возможное вмешательство, тогда как 67% высказались против.

Исследование проводилось с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.